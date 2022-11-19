Госстройнадзор пытается через суд запретить продажу квартир в ростовском ЖК

Организация просит приостановить продажи на 12 месяцев. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Региональная служба государственного строительного надзора Ростовской области потребовала приостановить продажу квартир в одном из ростовских ЖК. Организация подала исковое заявление к застройщику. Информация об этом опубликована в картотеке Арбитражного суда региона.

Согласно материалам, Госстройнадзор просит на 12 месяцев запретить привлечение средств дольщиков для возведения жилого комплекса в Пролетарском районе. Причины такого требования не указываются.

Заявление принято к производству. Предварительное заседание назначено на 23 ноября.

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