Госстройнадзор пытается через суд запретить продажу квартир в ростовском ЖК

Организация просит приостановить продажи на 12 месяцев.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Региональная служба государственного строительного надзора Ростовской области потребовала приостановить продажу квартир в одном из ростовских ЖК. Организация подала исковое заявление к застройщику. Информация об этом опубликована в картотеке Арбитражного суда региона.
Согласно материалам, Госстройнадзор просит на 12 месяцев запретить привлечение средств дольщиков для возведения жилого комплекса в Пролетарском районе. Причины такого требования не указываются.
Заявление принято к производству. Предварительное заседание назначено на 23 ноября.
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