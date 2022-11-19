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НовостиПроисшествия19 ноября 2022 15:35

Ростовчанина госпитализировали из отдела полиции, позже он скончался

Ранее мужчина сообщил правоохранителям, что упал и ударился о бордюр
Михаил СТРИЖЕВ
Сотрудники вызвали мужчине "скорую".

Сотрудники вызвали мужчине "скорую".

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В донском управлении МВД прокомментировали информацию о гибели мужчины, которого госпитализировали из отдела полиции.

В ноябре в дежурную часть поступило сообщение о том, что на одной из улиц Советского района мужчина ведет себя неадекватно. Прибывшие на место полицейские обнаружили человека с кровоподтеками на лице. Он находился в состоянии алкогольного опьянения. Для выяснения обстоятельств его доставили в отдел.

— Он пояснил, что накануне употребил большое количество алкоголя, потерял равновесие и упал, ударившись головой о бордюр, — рассказали в МВД.

После этого ростовчанин пожаловался на самочувствие. Сотрудники вызвали «скорую» — медики госпитализировали мужчину. На следующий день в больнице сообщили, что пациент скончался.

— По данному факту назначено проведение проверки, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего.

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