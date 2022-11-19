Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество19 ноября 2022 16:58

В Ростове на линии могут запустить больше общественного транспорта

Связано это с переходом на зимнее расписание
Михаил СТРИЖЕВ
С приходом холодов транспорт могут перевести на зимнее расписание.

С приходом холодов транспорт могут перевести на зимнее расписание.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове на линии могут запустить больше общественного транспорта. Это связано с переходом на зимнее расписание работы, сообщает «Ростовский Городской транспорт».

По данным портала, согласно зимнему расписанию, на линии должны выходить 1066 единиц общественного транспорта. Больше машин может появиться на 23 автобусных маршрутах, трех трамвайных и четырех троллейбусных.

На два автобуса больше должно выезжать по маршрутам № 1, 10, 13, 27, 40, 49, 51, 61, 63, 66, 72, 90, 90а, 99. Столько же трамваев, согласно требованиям, необходимо добавить на маршрутах № 1 и 10 и троллейбусов — на маршрутах № 2 и 22. На три автобуса больше должно стать на маршрутах № 22, 33, 42, на четыре — на маршрутах № 18, 25, 44. С переходом на зимний режим дополнительную машину следует запустить на автобусном маршруте № 73, трамвайном № 7 и троллейбусных № 1 и 5.

Отметим, официально о переводе работы общественного транспорта на зимнее расписание пока не сообщалось.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ростовчане стали меньше ездить на общественном транспорте

Число пассажиров муниципальных транспортных средств в первом полугодии уменьшилось на 1,9%. (Подробности)