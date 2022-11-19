С приходом холодов транспорт могут перевести на зимнее расписание. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове на линии могут запустить больше общественного транспорта. Это связано с переходом на зимнее расписание работы, сообщает «Ростовский Городской транспорт».

По данным портала, согласно зимнему расписанию, на линии должны выходить 1066 единиц общественного транспорта. Больше машин может появиться на 23 автобусных маршрутах, трех трамвайных и четырех троллейбусных.

На два автобуса больше должно выезжать по маршрутам № 1, 10, 13, 27, 40, 49, 51, 61, 63, 66, 72, 90, 90а, 99. Столько же трамваев, согласно требованиям, необходимо добавить на маршрутах № 1 и 10 и троллейбусов — на маршрутах № 2 и 22. На три автобуса больше должно стать на маршрутах № 22, 33, 42, на четыре — на маршрутах № 18, 25, 44. С переходом на зимний режим дополнительную машину следует запустить на автобусном маршруте № 73, трамвайном № 7 и троллейбусных № 1 и 5.

Отметим, официально о переводе работы общественного транспорта на зимнее расписание пока не сообщалось.

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