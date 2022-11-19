МинЖКХ взяло на контроль ситуацию с водой в Каменске-Шахтинском, где был введен режим ЧС

Режим ЧС из-за низкого качества воды действует в городе с 16 ноября. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Министерство ЖКХ Ростовской области взяло на контроль ситуацию с водоснабжением в Каменске-Шахтинском. 16 ноября из-за низкого качества воды в городе был введен режим ЧС.

Глава министерства провел выездное совещание с местной администрацией и представителем гарантирующего поставщика. В ходе него Сергей Сизиков посетил очистные сооружения и водозабор и проверил готовность системы очистки воды.

— Гарантирующему поставщику рекомендовано привлечь специализированную организацию для выработки оптимальной технологии очистки. Также мы договорились привлечь специалистов Ростовводоканала к подбору дозировок химреагентов для водоочистки, — сообщил Сизиков.

Он отметил, что пробы воды показали, что ее качество улучшилось. Зафиксированы незначительные отклонения по органическим соединениям.

– Данная ситуация стоит на контроле министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области. Сегодня рассматривается возможность увеличения объема воды, подаваемой из скважин для улучшения качества водоснабжения города, — пояснил министр ЖКХ.

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