Ливень с градом накрыл улицы Ростова 19 ноября

Град прошел вечером в субботу. Фото: Иван МАКЕЕВ

Ливень и град прошли в Советском районе Ростова-на-Дону. Об этом «КП-Ростов-на-Дону» сообщили жители.

Осадки обрушились на донскую столицу во второй половине дня 19 ноября. Правда, продлились они недолго. В остальное время вечером осадков не было.

Синоптики считают, что небольшой дождь пройдет в Ростове и в ночь на 20 ноября. День пройдет без существенных осадков. Прогнозируется сильный ветер до 11 метров в секунду, его порывы могут усиливаться до 12 — 14 метров в секунду. На термометре будет +7 — +9 градусов.

Напомним, в ростовском гидрометцентре в воскресенье спрогнозировали небольшой и умеренный дождь. По северу ожидается мокрый снег. Температура будет составлять +2 — +7 градусов.

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