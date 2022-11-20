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НовостиОбщество20 ноября 2022 6:46

Житель Ростовской области рассказал, как телефонные мошенники обманули его на 100 тысяч

Мужчина объяснил, почему поверил преступникам
Михаил СТРИЖЕВ
Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области продолжают орудовать телефонные мошенники. На этот раз одной из их жертв стал 42-летний житель Новошахтинска. Мужчина рассказал, почему поверил преступникам и как лишился крупной суммы.

Новошахтинец рассказал полицейским, что ему позвонили с неизвестного номера. Человек на том конце провода представился работником кредитной организации, в которой мужчина хранил накопления. Звонивший назвал данные «клиента» и сообщил, что с его счетом происходят подозрительные операции. Но тут же успокоил — сотрудник пообещал остановить транзакции.

— Я начал переживать, у меня даже не было времени подумать, что это были мошенники. Лжесотрудник сказал о том, что сейчас на мой номер телефона придет смс-сообщение с паролем, который я должен буду назвать. После чего мой банковский счет заблокируется, и деньги останутся в сохранности, — вспоминает пострадавший.

Когда после этого со счета мужчины списались 104 тысячи рублей, он понял, что его обманули. Теперь лжесотрудников банка ищет полиция.

— Следователями возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «г» части 3 статьи 158 УК РФ «Кража», —прокомментировали в донском управлении МВД.

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