Житель Ростовской области рассказал, как телефонные мошенники обманули его на 100 тысяч

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области продолжают орудовать телефонные мошенники. На этот раз одной из их жертв стал 42-летний житель Новошахтинска. Мужчина рассказал, почему поверил преступникам и как лишился крупной суммы.

Новошахтинец рассказал полицейским, что ему позвонили с неизвестного номера. Человек на том конце провода представился работником кредитной организации, в которой мужчина хранил накопления. Звонивший назвал данные «клиента» и сообщил, что с его счетом происходят подозрительные операции. Но тут же успокоил — сотрудник пообещал остановить транзакции.

— Я начал переживать, у меня даже не было времени подумать, что это были мошенники. Лжесотрудник сказал о том, что сейчас на мой номер телефона придет смс-сообщение с паролем, который я должен буду назвать. После чего мой банковский счет заблокируется, и деньги останутся в сохранности, — вспоминает пострадавший.

Когда после этого со счета мужчины списались 104 тысячи рублей, он понял, что его обманули. Теперь лжесотрудников банка ищет полиция.

— Следователями возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «г» части 3 статьи 158 УК РФ «Кража», —прокомментировали в донском управлении МВД.

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