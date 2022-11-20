В Ростове в сгоревшей бане нашли тело 27-летнего парня

На месте работают 40 спасателей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове на месте пожара в бане обнаружили тело молодого мужчины. Об этом рассказали в управлении МЧС по Ростовской области.

Напомним, очевидцы сообщили о возгорании в 7.50. Загорелась двухэтажная баня на улице Интернациональной. Сейчас спасатели продолжают тушить здание.

— Площадь пожара составляет 50 квадратных метров. В тушении задействовано 40 человек, 12 единиц техники, — прокомментировали в ведомстве.

В ходе работы спасатели обнаружили в одном из помещений тело. Погибшим оказался 27-летний парень. Предварительная причина его гибели пока не сообщается.

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Чтобы справиться с огнем, привлекли 12 единиц техники. (Подробности)