В Ростове в сгоревшей бане нашли тело 27-летнего парня

На месте работают 40 спасателей.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Ростове на месте пожара в бане обнаружили тело молодого мужчины. Об этом рассказали в управлении МЧС по Ростовской области.
Напомним, очевидцы сообщили о возгорании в 7.50. Загорелась двухэтажная баня на улице Интернациональной. Сейчас спасатели продолжают тушить здание.
— Площадь пожара составляет 50 квадратных метров. В тушении задействовано 40 человек, 12 единиц техники, — прокомментировали в ведомстве.
В ходе работы спасатели обнаружили в одном из помещений тело. Погибшим оказался 27-летний парень. Предварительная причина его гибели пока не сообщается.
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