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НовостиПроисшествия20 ноября 2022 7:04

В Ростове в сгоревшей бане нашли тело 27-летнего парня

Площадь пожара достигла 50 квадратных метров
Михаил СТРИЖЕВ
На месте работают 40 спасателей.

На месте работают 40 спасателей.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове на месте пожара в бане обнаружили тело молодого мужчины. Об этом рассказали в управлении МЧС по Ростовской области.

Напомним, очевидцы сообщили о возгорании в 7.50. Загорелась двухэтажная баня на улице Интернациональной. Сейчас спасатели продолжают тушить здание.

— Площадь пожара составляет 50 квадратных метров. В тушении задействовано 40 человек, 12 единиц техники, — прокомментировали в ведомстве.

В ходе работы спасатели обнаружили в одном из помещений тело. Погибшим оказался 27-летний парень. Предварительная причина его гибели пока не сообщается.

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