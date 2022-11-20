Стало известно о двух пострадавших при пожаре в бане в Ростове

Пострадавших госпитализировали.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
При пожаре в бане в Ростове пострадали два человека. Об этом сообщили в управлении МЧС по донскому региону.
Напомним, возгорание в бане на Интернациональной произошло рано утром 20 ноября. После того, как в 7.50 спасателям поступило сообщение о происшествии, на место выехали 40 сотрудников и 12 единиц техники.
Только к 10 часам огонь удалось полностью потушить. Площадь пожара составила 50 квадратных метров.
На месте возгорания нашли тело 27-летнего мужчины. Позже выяснилось, что есть и пострадавшие.
— На втором этаже находились двое мужчин. Госпитализированы,— уточнили в МЧС.
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