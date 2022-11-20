В Ростове водитель иномарки насмерть сбил пенсионера

Происшествие случилось ночью. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростове водитель иномарки насмерть сбил пешехода. Происшествие случилось ночью 19 ноября на проспекте Шолохова.

По предварительным данным, 62-летний мужчина переходил дорогу в неустановленном для этого месте. В этот момент на него наехал автомобиль Renault Laguna.

— В результате ДТП пешеход погиб на месте. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, — прокомментировали в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

Напомним, 18 ноября в Морозовске водитель Volkswagen сбил восьмилетнего мальчика, когда тот переходил дорогу по "зебре". После происшествия ребенок попал в больницу.

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