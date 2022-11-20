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НовостиОбщество20 ноября 2022 11:07

Жителей Миллерово напугали громкие звуки вечером 19 ноября

Очевидцы сообщили об этом в социальных сетях
Михаил СТРИЖЕВ
Жители сообщили о громких звуках вечером 19 ноября.

Жители сообщили о громких звуках вечером 19 ноября.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Жители города Миллерово сообщили, что накануне, вечером 19 ноября, услышали громкие звуки. Очевидцы сообщили об этом в социальных сетях.

Люди сообщили, что странные звуки было слышно в разных районах города. Многих напугала подобная ситуация.

— Возле старого кладбища очень хорошо было слышно. Страшно, — написала одна из очевидцев.

Кроме того, громкий звук напугал и жителей села Новоспасовка, которое расположено в нескольких километрах от Миллерово.

Причины неизвестны. Официальная информация о ситуации пока не поступала.