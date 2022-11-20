В Ростове ликвидировали аварию на теплотрассе, которая оставила без тепла сотни домов

Авария произошла на теплотрассе на улице Толмачева. Фото: telegram-канал Алексея Логвиненко.

В Ростове завершились работы на теплотрассе, где накануне, 19 ноября, произошла авария. Поломку устранили, сообщили в администрации города.

Рабочие опрессовали участок тепломагистрали. После этого началось заполнение системы.

Напомним, жители Железнодорожного, Советского и Ленинского районов в субботу пожаловались на отсутствие отопления. Власти объяснили, что на теплотрассе на улице Толмачева произошла утечка теплоносителя. Чтобы устранить поломку, были привлечены три аварийные бригады.

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Устранением аварии занимаются коммунальные службы. (Подробности)