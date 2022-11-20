В Ростове появится физкультурно-оздоровительный центр за 983,5 млн рублей

В здании будет несколько спортивных залов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове планируют построить физкультурно-оздоровительный центр Донского государственного технического университета. Здание собираются возвести на проспекте Михаила Нагибина. Соответствующий контракт на портале госзакупок опубликовал «Ростовоблстройзаказчик».

В комплексе будет шесть этажей. В нем расположатся спортзал с игровым полем, два тренировочных зала, спортзал для бокса и тяжелой атлетики. Кроме того, подрядчику предстоит сделать раздевалки, тренерские, медицинский кабинет, помещение для судей.

Начальная стоимость контракта - 983,5 млн рублей. Возвести центр планируется до ноября 2024 года.

Напомним, ранее власти сообщали, что в парке Островского планируется построить спортивный комплекс для занятий теннисом. Возводить его будут за счет инвестора.

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