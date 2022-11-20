Педагог из Таганрога прошла в финал всероссийского конкурса

Ольга Клушина - заведующая фортепьянным отделением. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Педагог из Таганрогской детской школы искусств Ольга Клушина вошла в список финалистов всероссийского конкурса «Флагманы дополнительного образования». Об этом сообщается на официальном сайте организаторов.

Всего на участие в конкурсе заявки подали около 16 тысяч человек. По итогам тестирования было определено 200 лучших педагогов. Преподавателя таганрогской школы выбрали в номинации «Сохранение культурно-исторического наследия России». Теперь ей и другим участникам предстоит выступить в финале.

Ольга Клушина — заведующая фортепьянным отделением школы искусств. Ранее она побеждала не только во всероссийских, но и в международных профессиональных конкурсах.

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