Модернизация трамвайной сети Ростова начнется в январе 2023 года

Власти подписали соглашение о сотрудничестве с компанией "Синара" еще год назад. Фото: Алексей БУЛАТОВ

К модернизации трамвайной сети в Ростове планируется приступить в январе 2023 года. Об этом сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

В настоящее время разрабатывается документация по планировке территории для строительства трамвайной ветки в Западном и Левенцовском районах, а также создания депо. 27 декабря — ориентировочный срок разработки документации и внесения изменений в Генплан города.

— Начало строительства — январь 2023 года, — уточнил глава администрации.

Он отметил, что проект концессионного соглашения о модернизации ростовского трамвая прошел процедуру принятия заявок на официальном сайте. Соглашение должны заключить в течение 30 дней с момента подведения итогов.

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