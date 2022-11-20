Ростовчанин пожаловался на отсутствие уличного освещения возле школы

Уроки в школе заканчиваются в 18 часов, когда на улице уже темно. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ростовчанин сообщил, что возле школы № 97 на улице Казахской отсутствует уличное освещение. Соответствующая жалоба опубликована в сервисе «Благоустройство».

Автор обращения пояснил, что уроки у учащихся второй смены заканчиваются около 18 часов. Детям приходится добираться до дома, когда на улице уже темно.

— Такие объекты, как детские учебные учреждения, и подходы к ним должны быть обеспечены нормальным освещением. Прошу разобраться с данным вопросом, — говорится в жалобе.

Ранее в Ростове прокуратура обязала администрацию организовать освещение на детской площадке в Западном микрорайоне. Соответствующее исковое заявление ведомство направило в суд — требования надзорного органа были удовлетворены.

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