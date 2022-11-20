В Ростове на новой неделе свет будут отключать даже в выходные

Отключения пройдут 26 и 27 ноября. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В ряде домов в Ростове будут отключать электричество в выходные 26 и 27 ноября. Информация опубликована на сайте компании «Донэнерго».

В субботу и воскресенье без света останутся дома № 207, 209 и 348 на улице Текучева и дом № 62 на проспекте Театральном. Электричества не будет с 9.00 до 21.00.

Напомним, отключения электричества в донской столице пройдут и в другие дни недели. Ранее мы рассказывали, в каких домах и в какое время будет отсутствовать электроэнергия.

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