В понедельник в Ростове-на-Дону потеплеет до +16 градусов

Аномально теплая погода сохранится и на следующий день Фото: Иван МАКЕЕВ

Днем 21 ноября жителям Ростова-на-Дону следует ожидать дождей и плюсовой температуры. Такой прогноз на первый рабочий день представили синоптики Гидрометцентра.

Осадки возможны уже с утра. Термометры в среднем установятся в районе +9 градусов, при этом обещают потепление до +15-16 градусов. Отметим, местами по югу региона воздух и вовсе может прогреться до +18.

Ветер в донской столице сегодня будет южным или юго-западным, не выше 5-10 метров в секунду. Добавим, аномально теплая погода продержится еще завтра, после этого начнется понижение температуры. Например, на выходных уже прогнозируют всего до +4 градусов.

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