В Ростовской области 43 муниципалитета получили паспорта готовности к зиме

Недочеты обнаружили только в трех городах и трех районах Дона. Фото: сайт правительства РО

В Ростовской области 43 муниципалитета из 49 получили паспорта готовности к отопительному сезону, в том числе речь идет о Таганроге, Новошахтинске, Волгодонске и некоторых других городах. Об этом говорится на сайте правительства региона.

- Отмечается положительная динамика получения паспортов готовности. В 2021 году 19 территорий не получили такие документы. В этом году недочеты отметили только в Азове, Новочеркасске, Ростове-на-Дону, а также в Пролетарском, Семикаракорском и Сальском районах, - прокомментировала заместитель министра ЖКХ региона Антонина Пшеничная.

В территориях, которые не получили паспорта готовности, сейчас устраняют замечания, на которые во время проверки указали сотрудники Ростехнадзора. МинЖКХ держит эту ситуацию на контроле.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове на новой неделе свет будут отключать даже в выходные

Рассказываем, какие дома останутся без электричества (подробности)