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НовостиОбщество21 ноября 2022 5:02

В Ростове ограничение проезда в переулке Канонерском продлили до 25 декабря

Эти меры приняли из-за работ по прокладке коммуникаций
Ангелина СКИБА
Знаки и ограждения ранее должны были выставить на участке от Фурмановской до Нариманова

Знаки и ограждения ранее должны были выставить на участке от Фурмановской до Нариманова

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ростове-на-Дону до 25 декабря продлили ограничение проезда на участке переулка Канонерского. Об этом сообщает городской департамент автодорог.

Как уточнили власти, частично перекрытым останется отрезок пути от Фурмановской до Нариманова. Такие меры приняли из-за продления работ по прокладке подземных коммуникаций.

Напомним, полностью открыть дорогу в переулке Канонерском ранее собирались 15 ноября. К слову, с 21 ноября, то есть с сегодняшнего дня, в донской столице должны временно запретить остановку и стоянку транспорта на Буденновском, от здания №45 до улицы Пушкинской.

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