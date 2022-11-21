Ростову-на-Дону, Азову и Новочеркасску не выдали паспорта готовности к отопительному сезону

Готовность к зиме на Дону подтвердили в 43 из 49 территорий Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ростехнадзор не выдал паспорта готовности к зиме Азову, Новочеркасску, Ростову-на-Дону, а также Пролетарскому, Семикаракорскому и Сальскому районам. Об этом сообщили донские власти.

- Документ имеют 43 территории из 49. В шести из 55 муниципальных образований проверка не проводилась в связи с отсутствием теплоснабжающих организаций, - говорится на сайте правительства региона.

К слову, в прошлом году паспорта готовности не оформляли 19 муниципалитетам. Это значит, что сейчас «можно говорить о положительной тенденции», заявила замглавы донского МинЖКХ Антонина Пшеничная.

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