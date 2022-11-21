С 21 ноября в Ростове запретили парковку машин на проспекте Буденновском

машины нельзя оставлять в границах от строения №45 до улицы Пушкинской
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Ростове-на-Дону с сегодняшнего дня, то есть с 21 ноября, запретили остановку и стоянку транспорта на проспекте Буденновском. Такое предупреждение поступило от городского департамента автодорог.
- Оставлять машины временно запрещено на участке от строения №45 до улицы Пушкинской, - напомнили в ведомстве.
Специалисты пояснили, что новые ограничения ввели для повышения пропускной способности проезжей части. Уточним, что речь идет об отрезке пути около здания штаба Южного военного округа.
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