С 21 ноября в Ростове запретили парковку машин на проспекте Буденновском

машины нельзя оставлять в границах от строения №45 до улицы Пушкинской Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове-на-Дону с сегодняшнего дня, то есть с 21 ноября, запретили остановку и стоянку транспорта на проспекте Буденновском. Такое предупреждение поступило от городского департамента автодорог.

- Оставлять машины временно запрещено на участке от строения №45 до улицы Пушкинской, - напомнили в ведомстве.

Специалисты пояснили, что новые ограничения ввели для повышения пропускной способности проезжей части. Уточним, что речь идет об отрезке пути около здания штаба Южного военного округа.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове ограничение проезда в переулке Канонерском продлили до 25 декабря

Эти меры приняли из-за работ по прокладке коммуникаций (подробности)