В Ростовской области раскрыли дело о контрабанде сильнодействующих таблеток из Казахстана

Таможенники изъяли посылку, возбуждено дело Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ростовской области 39-летняя жительница Донецка согласилась за деньги передать посылку и стала одной из подозреваемых по делу о контрабанде сильнодействующих веществ. Об этом сообщает пресс-служба Южного таможенного управления.

По данным ведомства, нарушение раскрыли после сообщения о подозрительной коробке с таблетками в одном из почтовых отделений. Выяснилось, что в донской регион из Казахстана прислали препараты для похудения, всего 2 219 капсул общей массой 762,54 гр. Однако, они оказались незаконными, потому что содержали опасное вещество. Посылку таможенники изъяли, сейчас эту ситуацию уже проясняют сотрудники полиции.

- Было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 226.1 УК РФ («Контрабанда сильнодействующих веществ»). Дело передано по подследственности в МВД России, - рассказали представители таможни.

Напомним, за нелегальное перемещение запрещенных препаратов через границу грозит крупный штраф и тюремный срок до 12 лет.

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После этого предприятию-нарушителю вынесли предупреждение (подробности)