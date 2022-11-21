В СИЗО Ростова пытались передать порошок с «сюрпризом»

Посылку хотели передать одному из заключенных. Фото: ГУФСИН по Ростовской области

В Ростове-на-Дону неизвестные пытались передать в СИЗО-1 порошок с «сюрпризом». Об этом сообщили в ГУФСИН России по Ростовской области.

По информации ведомства, одному из заключенных передали посылку, в которой находился порошок и чистящее средство. При досмотре в передачке нашли сотовый телефон, две сим-карты и зарядное устройство. Запрещенные предметы сотрудники режимного учреждения изъяли.

- По данному факту проводится проверка, материалы которой будут направлены в отдел полиции для принятия процессуального решения, - сообщили в ведомстве.

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