В Ростовской области находчивый судебный пристав нашел управу на злостного должника

Разбираться с должником поручили одному из приставов Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростовской области находчивый судебный пристав нашел управу на должника, который никак не хотел платить 500 тысяч рублей штрафа по своему уголовному делу. Мужчина считал, что закон не для него и всячески старался избежать окончательного расчета, но в итоге его мастерски переубедили, сообщает пресс-служба ФССП по региону.

Разбираться с должником поручили одному из приставов. Сначала специалист предупредил нарушителя о последствиях неоплаты - наказание могли заменить другим, более строгим. Удивительно, но это заявление не испугало жителя Дона, и он продолжил скрываться.

Тогда сотрудник ФССП обратился во все возможные инстанции и узнал, что у осужденного есть машина. Несколько обращений, переговоров, и злоумышленнику запретили регистрировать авто, а потом вовсе наложили на него арест. Только после этого должник одумался и выплатил весь штраф.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове молодой человек похитил 16 аккумуляторных батарей и оставил район без связи

После этого было возбуждено уголовное дело (подробности)