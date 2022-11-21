Из Ростовской области в Аргентину на обучение отправят группу фермеров и агрономов

Специалисты будут проходить обучение в сфере растениеводства Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Группу фермеров и агрономов из Ростовской области отправят на обучение в Аргентину. Об этом рассказал первый заместитель губернатора Виктор Гончаров, сообщает ТАСС.

- Договорились, что с 15 декабря пошлем фермеров, агрономов и трактористов в Аргентину. Специалисты будут проходить обучение в сфере растениеводства, в частности в точного сева, который приводит к восстановлению почв, - сообщил Виктор Гончаров.

Чиновник добавил, что это решение было озвучено во время его рабочей поездки в южноамериканской республике. Добавим, также во время визита в Аргентину представители делегации Дона посетили спецшколы провинции Санта-Фе, где слушателям прививают любовь к работе в сельской местности.

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