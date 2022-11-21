В Ростовской области провели больше 33 тысячи консультаций по вопросам мобилизации

Звонки поступают ежедневно. Фото: правительство Ростовской области

В донском регионе с начала частичной мобилизации провели 33,7 тысяч консультаций. Об этом сообщили на сайте правительства Ростовской области.

У каждого оператора-122 есть бланки с ответами на часто задаваемые вопросы. Сегодня их больше 700. Также встречаются и нестандартные обращения, которые в дальнейшем передаются в соответствующие ведомства.

Отметим, что ответы по наиболее популярным вопросам опубликованы на сайте регионального правительства. Кроме того, достоверную информацию граждане могут получить на сайте «Объясняем.РФ».

В Ростовской области горячая линия по всем вопросам, которые касаются частичной мобилизации работает с 22 сентября. Каждый житель может обратиться по единому номеру 122. Бесплатные звонки можно совершать круглосуточно.

Кроме того, по этому же номеру можно получить консультацию по осенней призывной кампанией, коронавирусной инфекции и обратиться за помощью переселенцам из ЛДНР и Украины.

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(Подробности)