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НовостиОбщество21 ноября 2022 9:10

До конца года в Целинском районе откроют новый Дом культуры

В Ростовской области выделили средства для строительства нового Дома культуры
Лейла МИРИШОВА
Дом культуры рассчитан на 150 мест. Фото: правительство Ростовской области

Дом культуры рассчитан на 150 мест. Фото: правительство Ростовской области

Их бюджета Ростовской области выделили дополнительные средства для строительства нового Дома культуры в Целинском районе. Деньги направлены Кировскому сельскому поселению.

Дом культуры рассчитан на 150 мест, он откроет свои двери для жителей хутора Северный уже в этом году. На данный момент завершается благоустройство территории и проходят торги на закупку оборудования и мебели.

Средства из бюджета Ростовской области предназначены для закупки звуковой проекционной, светотехнической техники, а также микрофонных стоек и ноутбуков. Кроме того в Дом культуры требуются музыкальные инструменты, механики сцены, одежды сцены, мебель, хореографический станок и другое.

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