«Ростелеком» внедрил платформу для роботизации бизнес-процессов Фото: предоставлено ПАО «Ростелеком»

В России внедряется система Sherpa RPA (Robotic Process Automation) для роботизации бизнес-процессов. Платформа позволит повысить экономическую эффективность и снизить зависимость рутинных процессов от риска человеческой ошибки во всех сферах деятельности компании: от HR до финансового блока.

Внедрением системы занимается общий центр обслуживания «Ростелекома».

С 2018 года компания использует программных роботов для минимизации ручных операций и повышения производительности труда сотрудников. За это время разработано 50 роботов, покрывающих рутинные операции больше 100 сотрудников, что позволило высвободить специалистов для более интеллектуальных задач. До последнего времени разработка велась на иностранной платформе UIPath.

- UIPath — мировой лидер в области роботизации, поэтому задача перехода на отечественную платформу стала для нас вызовом с точки зрения требований к функциональности и производительности новой системы. Сейчас мы видим, что с переходом на отечественное решение появились возможности не только заменить, но и расширить практику использования RPA на большее количество процессов и сотрудников, — рассказал заказчик проекта, главный бухгалтер провайдера Дмитрий Пересветов.

По словам разработчика – генерального директора «Шерпа Роботикс» Константина Артемьева, платформа полностью заменяет зарубежные сервисы и была разработана с высокими показателями масштабируемости и отказоустойчивости.

Платформа в сжатые сроки прошла опытную эксплуатацию и была переведена в продуктивный режим. Теперь каждый сотрудник центра обслуживания может установить и настроить робота для выполнения рутинных операций.