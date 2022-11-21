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НовостиОбщество21 ноября 2022 12:41

Роспотребнадзор посоветовал жителям Ростова реже бывать в общественных местах

В донском регионе продолжают активно регистрировать случаи заражения коронавирусной инфекцией
Лейла МИРИШОВА
Жителям Ростовской области необходимо тщательно следить за гигиеной

Жителям Ростовской области необходимо тщательно следить за гигиеной

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Ростовчанам Роспотребнадзор посоветовал реже бывать в общественных местах. Об этом сообщили на сайте регионального ведомства.

Жителям Ростова и донского региона советуют максимально сократить посещение общественных мест, тщательно следить за правилами личной гигиены, а при ухудшении самочувствия остаться дома и обратиться к врачу.

В Ростовской области продолжают фиксировать факты заболевания коронавирусом. За все время получили 437 тысяч положительных тестов на ковид. Рекомендации в большей степени касаются представителей «групп риска» - это граждане с хроническими заболеваниями и пожилые люди.

С начала коронавирусной инфекции проделано больше девяти миллионов исследований по диагностики ковида. Этими вопросами в донском регионе занимаются 19 лабораторий.

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