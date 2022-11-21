Роспотребнадзор посоветовал жителям Ростова реже бывать в общественных местах

Жителям Ростовской области необходимо тщательно следить за гигиеной Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Ростовчанам Роспотребнадзор посоветовал реже бывать в общественных местах. Об этом сообщили на сайте регионального ведомства.

Жителям Ростова и донского региона советуют максимально сократить посещение общественных мест, тщательно следить за правилами личной гигиены, а при ухудшении самочувствия остаться дома и обратиться к врачу.

В Ростовской области продолжают фиксировать факты заболевания коронавирусом. За все время получили 437 тысяч положительных тестов на ковид. Рекомендации в большей степени касаются представителей «групп риска» - это граждане с хроническими заболеваниями и пожилые люди.

С начала коронавирусной инфекции проделано больше девяти миллионов исследований по диагностики ковида. Этими вопросами в донском регионе занимаются 19 лабораторий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области коронавирус за сутки обнаружили почти у 1,5 тысячи человек

В Управлении Роспотребнадзора региона озвучили цифры по числу заболевших

(Подробности)