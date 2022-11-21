Губернатор Василий Голубев навестил семью мобилизованного ростовчанина

Глава региона пообщался с супругой и дочерьми ростовчанина, которые обращались за помощью. Фото: пресс-служба правительства РО.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев навестил ростовскую семью, глава которой был призван на военную службу в ходе частичной мобилизации. Об этом сообщает пресс-служба донского правительства.

Глава региона пообщался с супругой и дочерьми ростовчанина, которые ранее обращались за помощью и получили единовременную выплату. Василий Голубев отметил, что поддержка семей граждан, призванных на военную службу в ходе частичной мобилизации, находится на Дону на постоянном контроле. Главам администраций донских муниципалитетов поручено поддерживать на личном контроле сопровождение семей мобилизованных - вклад в это дело вносят волонтёры штаба движения #МЫВМЕСТЕ.

Обычно родственники бойцов обращаются за адресной или бытовой помощью. Они просят помочь с устройством в детсад, трудоустройством или получением образования, о юридической и психологической помощи. Всего от родных мобилизованных граждан поступило 2 218 заявок, 97% из них выполнены. Еще 54 заявки или 3% - в работе. На соцсопровождении в организациях соцобслуживания находятся 93 человека, соцобслуживание на дому получают 112 человек.

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