Список городов Ростовской области с благоприятной средой пополнили еще четыре муниципалитета

Сегодня в этом списке находятся восемь муниципалитетов Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области в 2022 году увеличилось число городов с благоприятной средой. Об этом сообщили на сайте правительства Ростовской области. Список муниципалитетов с положительной динамикой пополнили Батайск, Новочеркасск, Белая Калитва и Цимлянск. До этого в списке находились только Азов, Таганрог, Аксай и Ростов-на-Дону.

По словам первого замминистра ЖКХ области Сергея Орлова, невозможно улучшить только один или два показателя, чтобы добиться успеха. Тут важна комплексная работа и проработка каждой сферы.

- Например, около построенного детского сада должна быть дорога, освещение и так далее, если нет комплексности, то и о качестве среды говорить не следует, — добавил Сергей Орлов.

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