Четверть жителей Ростовской области получает зарплату ниже 20 тысяч рублей

Большинство жителей получают от 20 до 44 тысяч рублей. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ростовской области 25,9% жителей получают зарплату ниже 20 тысяч рублей. Об этом сообщается рейтинге регионов России по неравенству зарплат.

Согласно рейтингу, диапазон самых распространенных зарплат в регионе варьируется от 20 до 44 тысяч рублей. А вот больше 100 тысяч получает только 3,3% дончан.

К слову, в соседнем Краснодарском крае ситуация обстоит лучше. Большинство жителей получают от 22 до 45 тысяч рублей. 3,7% зарабатывают больше 100 тысяч. А доля кубанцев, труд которых оценивают меньше чем на 20 тысяч, составляет 21,2%.

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