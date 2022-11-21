В Новочеркасске иномарка сбила 60-летнюю женщину

Водитель не успел вовремя притормозить и сбил пешехода. Фото: УГИБДД по Ростовской области

В Новочеркасске под колеса иномарки попала 60-летняя женщина. ДТП произошло 21 ноября около 7:30.

По информации УГИБДД по Ростовской области, автомобиль «Чери-А15» двигался со стороны улицы Красноармейской. В какой-то момент на проезжую часть выбежала 60-летняя женщина. Водитель не успел вовремя притормозить и сбил пешехода. Известно, что пенсионерка переходила проезжую часть в неустановленном месте.

- В результате аварии пешеход получила телесные повреждения и была доставлена в больницу. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, - сообщили в ведомстве.

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(Подробности)