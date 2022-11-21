Для состоятельных клиентов запускают новую кредитную карту с повышенным лимитом Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Кредитную карту Прайм для клиентов Private Banking с лимитом до 5 млн рублей, кешбэком до 4,5% по программе лояльности и льготным периодом до 110 дней предлагает ВТБ. Оформить продукт можно в ВИП-офисах банка по всей сети. Ожидается, что в первом полугодии 2023 года карта станет доступна в цифровом формате.

Новая кредитная карта на базе платежной системы «Мир» доступна состоятельным клиентам – владельцам пакета Прайм+. Комиссии за выпуск и обслуживание карты не взимаются, процентная ставка составляет 16% годовых. Клиенты также могут получить максимальный кешбэк по программе лояльности до 4,5% в трех самых популярных категориях трат – «Одежда и обувь», «Рестораны и кафе», «Супермаркеты».

- Мы создали кредитную карту, которая по своим параметрам способна удовлетворить основные потребности состоятельных клиентов – повышенный лимит, выгодная процентная ставка и комфортный грейс-период. Картой можно легко расплачиваться с помощью мобильных устройств на платформе Android через приложение Mir Pay», - прокомментировал Дмитрий Брейтенбихер, старший вице-президент, руководитель Private Banking и «Привилегии» ВТБ.

Клиенты сегмента «Привилегия» могут оформить онлайн дебетовую карту Mir Supreme. По ней также действует повышенный кешбэк в самых востребованных категориях.