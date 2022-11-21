Для предприятий среднего и малого бизнеса заработали новые опции цифрового сервиса Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новые опции цифрового консалтингового сервиса «Монитор ВЭД» для клиентов среднего и малого бизнеса, работающих с зарубежными партнерами, внедрил ВТБ. Сервис доступен в режиме 24х7 в интернет-банке и мобильном банке для бизнеса. Он позволяет участникам ВЭД минимизировать риски валютного контроля и предупредить возможные нарушения.

Теперь в базовой бесплатной подписке клиентам доступно большее число уведомлений. В расширенный список событий вошли: изменения валютного законодательства и актуальные новости ВЭД, статусы по документам валютного контроля, а также проведение платежей в иностранной валюте.

Сервис помогает в режиме онлайн контролировать операции по счету, не допускать нарушений валютного законодательства и штрафов, отслеживать сроки предоставления документов и исполнения обязательств по контрактам, узнавать о зачислении иностранной валюты и изменении статуса документов валютного контроля, направленных в банк.

- Банк активно развивает экосистему сервисов для компаний-участников ВЭД, чтобы максимально упростить для клиентов ведение внешнеэкономической деятельности, сделать их работу с зарубежными партнерами оперативной, удобной и, что важно, безопасной. Дополнительные опции онлайн-помощника позволят предпринимателям с легкостью отследить сроки исполнения контрактов и всегда быть в курсе требований валютного законодательства, − прокомментировала Юлия Копытова, руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития − старший вице-президент ВТБ.

СПРАВКА

Консалтинговый сервис «Мониторинг ВЭД» входит в экосистему ВЭД от ВТБ − комплекс цифровых решений для опытных и начинающих импортеров и экспортеров, доступных клиентам в формате «одного окна» в интернет-банке ВТБ Бизнес.