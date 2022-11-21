В Ростове-на-Дону установили камеры фиксации нарушении ПДД

За нарушителями будет пристальное внимание. Фото:правительство Ростовской области
В донской столице установили пять камер фиксаций ПДД. Об этом сообщил глава администрации Ростова Алексей Логвиненко.
Камеры установлены на Ленина, 212, Нансена, 181, Стачки, 71; Борко,8; Нариманова,51. Теперь на этих улицах будут ловить нарушителей ПДД.
Отметим, что камеры помогут следить за недобросовестными водителями. Так, они уменьшают число нарушений. С начала января 2022 года в Ростове-на-Дону выявили больше 900 тысяч нарушителей. Около 90% из них зафиксировали на полосах для общественного транспорта.
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