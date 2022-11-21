Перевозчик «Ипопат-Юг» перестал обслуживать в Ростове-на-Дону 8 автобусных маршрутов

Ижевский «Ипопат-Юг» работал в Ростове с 2018 года Фото: Михаил ФРОЛОВ

Компания «Ипопат-Юг» больше не будет обслуживать автобусные маршруты в Ростове-на-Дону. Правопреемником стал другой перевозчик, в ведение которого перешли сразу 8 направлений: №2, 26, 38, 56, 82, 93, 94 и 96. Об этом сообщает портал «Ростовский городской транспорт».

- В дептрансе донской столицы объяснили, что речь идет о правопреемственности. Компания с названием ООО «РТК» имеет один и тот же ИНН с «Ипопат-Юг» и выполняет местные автобусные перевозки. МУП «РТК» при этом обслуживает трамваи, троллейбусы, электробус и автобусный маршрут №88, - пояснили авторы портала.

Напомним, ижевский «Ипопат-Юг» работал в донской столице с 2018 года. На линиях использовали машины большого, среднего и малого класса. Все бы хорошо, но в начале ноября 2022 года у властей появились нарекания в адрес этой организации. Дело в том, что во время одной из проверок разом обнаружили 20 нарушений, часть из которых была связана с системой отопления.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Разорвать контракт с перевозчиком пригрозили власти Ростова после проверки

У компании есть 10 дней на исправление нарушений (подробности)