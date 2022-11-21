Жителей Ростова-на-Дону предупредили о массовых отключениях электричества

Об отключениях предупреждает АО «Донэнерго» Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

22 ноября временно обесточат десятки домов в Ростове-на-Дону. Электричества не будет из-за плановых работ. Подробный график отключений можно найти на сайте АО «Донэнерго».

Так, с 9 до 12 часов отключения проведут по следующим адресам: Доватора, 144/6, 144/11, 144/25, 207/6, 211, 225, 191/30, 144/9, Журнальная, 18, Западная, 95/1, 103-117, Персиковая, 1/3, 25/3, 7-35, 2-36, Пшеничная, 13-15, 39, Незабудковая, 5-7, Печатная, 18, с/т «Пролетарский Молот».

С 9 до 17 часов электроприборами не смогут воспользоваться жители домов на Урожайной, 2, 4/82, Шолохова, 173, Новолесной, 4/1, 4/2, 5, Амбулаторной, 95-115, Деревянко, 44, 11-27, 18-28, Демьяна Бедного, 26-32, Подгорная, 1-39, 2-20, Саперный Спуск, 31-51, 50-54.

С 10 до 16 часов отключения планируют по адресам: Закруткина, 35-67, 38-66, 1-я линия, 2-40, 1-31, 3-я линия, 2-184, 15-33, 5-я линия, 2-26, 1-31, 7-я линия, 1-21, 2-20, 9-я линия, 2-4, Мясникова, 75-93, Советская, 32-56, Буденовский, 72/А, 74, 74/Б, 92/А, Черепахина, 228, Варфоломеева, 213, Серафимовича, 15-23, 12-26, Халтуринский, 33-35, 24-32, Социалистическая, 24-36, 15-21, Шаумяна, 28-36, 15-17.

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