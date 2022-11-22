Жители Ростова-на-Дону сдали на переработку более 6 тонн отходов

5,9 тонны отходов составила макулатура Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жители Ростова в рамках акции «Раздельный сбор» сдали на переработку более 6 тонн вторичных отходов, из которых 5,9 тонны составила макулатура. Об этом рассказали в городской администрации.

- Этот сбор провели для того, чтобы привлечь внимание к вопросам экологии и популяризовать практику разделения отходов, - пояснили власти.

Добавим, всего на территории донской столицы создали 9 площадок для приема мусора. Сдать хлам подарить ему новую жизнь могли все желающие.

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