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НовостиОбщество22 ноября 2022 4:18

Жители Ростова-на-Дону сдали на переработку более 6 тонн отходов

Теперь ненужный хлам получит вторую жизнь, и его снова смогут использовать для разных целей
Ангелина СКИБА
5,9 тонны отходов составила макулатура

5,9 тонны отходов составила макулатура

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жители Ростова в рамках акции «Раздельный сбор» сдали на переработку более 6 тонн вторичных отходов, из которых 5,9 тонны составила макулатура. Об этом рассказали в городской администрации.

- Этот сбор провели для того, чтобы привлечь внимание к вопросам экологии и популяризовать практику разделения отходов, - пояснили власти.

Добавим, всего на территории донской столицы создали 9 площадок для приема мусора. Сдать хлам подарить ему новую жизнь могли все желающие.

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