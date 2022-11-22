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НовостиОбщество22 ноября 2022 4:47

В Ростовской области выяснили, какую зарплату предлагают врачам-педиатрам

Сейчас отмечается нехватка этих специалистов в медучреждениях
Ангелина СКИБА
Детские врачи при приеме на работу хотят получать около 71,4 тысячи рублей в месяц

Детские врачи при приеме на работу хотят получать около 71,4 тысячи рублей в месяц

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Средняя предлагаемая зарплата педиатров в Ростовской области составляет 50 тысяч рублей. Это немного ниже, чем в целом по стране - по регионам средняя сумма выручки специалистов сейчас находится на уровне в 54,5 тысячи рублей. К такому выводу пришли аналитики портала hh.ru.

- В некоторых случаях детские врачи при приеме на работу хотят получать около 71,4 тысячи рублей в месяц, - отметили исследователи.

Также выяснилось, что на одну вакансию донского врача-педиатра приходится около 0,8 резюме, а доля объявлений о трудоустройстве составила 2%. Чаще всего - в 67% случаев - принимают специалистов без опыта, в 22% требуется опыт от одного года, в остальных случаях - от трех лет.

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