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НовостиОбщество22 ноября 2022 5:16

Руководителя районного отдела образования привлекли к ответственности на Дону

Специалист не проконтролировала работу подчиненных, и в итоге местный житель получил ответ только через суд
Ангелина СКИБА
После разбирательств нарушение устранили

После разбирательств нарушение устранили

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Мясниковском районе к ответственности привлекли чиновника - специалист вместе с коллегами не стала разбираться с просьбой местного жителя, но об этом нарушении быстро узнали. Ситуацию прояснили в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.

- Сотрудники отдела образования районной администрации проигнорировали обращение и не отправили ответ на запрос. В итоге за это оштрафовали начальника группы специалистов, - пояснили в ведомстве.

Суд вынес вердикт по статье 5.59 КоАП РФ («Нарушение порядка рассмотрения обращений граждан»). Сейчас все недочеты на месте уже устранили, добавили сотрудники прокуратуры.

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