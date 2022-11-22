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НовостиОбщество22 ноября 2022 6:00

В Ростовской области провели плановую ротацию дорожных камер

Места расположения комплексов изменили для снижения числа ДТП
Ангелина СКИБА
Камеры установили на самых опасных участках региональных трасс. Фото: сайт правительства РО

Камеры установили на самых опасных участках региональных трасс. Фото: сайт правительства РО

В Ростовской области дорожные камеры перенесли на новые места, в том числе туда, где чаще всего происходят различные аварии. Это были плановые работы для повышения безопасности, пояснили в ноябре донские власти.

Так, комплексы фото- и видеофиксации выставили на 6 км трассы Ростов-на-Дону - Семикаракорск - Волгодонск, на 34 км 850 метре направления Цимлянск - Суровикино и на 2 км Северного подъезда к Ростову-на-Дону.

Новая локация появилась и в Новочеркасске, там технику разместили на проспекте Баклановском. Речь идет об участке пути с ограничением скорости до 40 км/ч.

Добавим, водители могут узнать о местах установки камер с помощью специальных приложений, на интернет-портале ГИБДД или на интерактивной карте сайта «Центра безопасности дорожного движения».

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