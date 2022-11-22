В Ростовской области за превышение полномочий будут судить директора районного ДК

Обвинительное заключение по делу уже утвердили, теперь состоятся слушания Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростовской области директора районного учреждения культуры заподозрили в превышении полномочий и теперь будут судить по уголовной статье. Об этом 22 ноября сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Известно, что специалист без проверки согласовала документа на закупку автоклуба. За новую технику из местного бюджета перечислили более 2,7 млн рублей, но в итоге оказалось, что машина не соответствует требованиям.

- Реальная стоимость транспорта была существенно ниже заявленной в контракте. Также не подходило по условиям и установленное оборудование, - пояснили в прокуратуре.

За нарушение руководителя могут крупно оштрафовать, отправить под арест или в тюрьму на срок до 4 лет. Обвинительное заключение по этому делу уже утвердили в Заветинском районе, дальнейшая судьба специалиста решится на слушаниях.

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