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НовостиОбщество22 ноября 2022 6:24

В Ростовской области за превышение полномочий будут судить директора районного ДК

Предварительно, специалист переплатила бюджетные деньги за новый автоклуб
Ангелина СКИБА
Обвинительное заключение по делу уже утвердили, теперь состоятся слушания

Обвинительное заключение по делу уже утвердили, теперь состоятся слушания

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростовской области директора районного учреждения культуры заподозрили в превышении полномочий и теперь будут судить по уголовной статье. Об этом 22 ноября сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Известно, что специалист без проверки согласовала документа на закупку автоклуба. За новую технику из местного бюджета перечислили более 2,7 млн рублей, но в итоге оказалось, что машина не соответствует требованиям.

- Реальная стоимость транспорта была существенно ниже заявленной в контракте. Также не подходило по условиям и установленное оборудование, - пояснили в прокуратуре.

За нарушение руководителя могут крупно оштрафовать, отправить под арест или в тюрьму на срок до 4 лет. Обвинительное заключение по этому делу уже утвердили в Заветинском районе, дальнейшая судьба специалиста решится на слушаниях.

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