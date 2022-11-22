Жителей Ростова-на-Дону ждет пасмурный и дождливый вторник

Осадки ожидаются в донской столице Фото: Иван МАКЕЕВ

Вторник, 22 ноября, в Ростове-на-Дону будет пасмурным, возможны осадки. Такой прогноз опубликовали на сайте Гидрометцентра.

Дневная температура воздуха в донской столице сегодня поднимется до +15 градусов, а ночью столбики термометров должны установиться в районе +6. Ветер будет преимущественно юго-западный с переходом в западный не выше 6 м/с.

Отметим, что сейчас в Ростове сохраняется аномально теплая погода. Однако похолодание может начаться уже с завтрашнего дня, в среду обещают +7 градусов днем и около +1 градуса ночью.

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При этом днем в большинстве районов пройдет небольшой или умеренный дождь (подробности)