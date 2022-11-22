В Ростове мужчину подозревают в краже на полмиллиона рублей

Общая сумма ущерба составила полмиллиона рублей. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Ростове-на-Дону 45-летнего местного жителям подозревают в краже на полмиллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

По информации ведомства, злоумышленник выбрал дом в элитном районе города. Долгое время он наблюдал за образом жизни владельцев. Когда хозяев не было дома, он отжал пластиковое окно с помощью монтировки и залез в дом. Вор вынес ювелирные изделия, дорогостоящие часы, запонки, коллекционные монеты, а также деньги в различных валютах. Общая сумма ущерба составила полмиллиона рублей. Однако, злоумышленник не успел потратить украденное. Полиция задержала мужчину и вернула все ценности владельцу.

- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в ведомстве.

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(Подробности)