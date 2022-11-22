В донских ЗАГСах рассказали, сколько пар поженятся в «красивую» дату 22 ноября

Любовь витает в воздухе Фото: Михаил ФРОЛОВ

На календаре вновь зеркальная дата 22.11.2022, а значит, десятки пар отправятся в отделы ЗАГСа для заключения брака. Несмотря на то, что вторник — будний день, многие молодожены уже готовятся к важному дню в их жизни.

В Кировском отделе ЗАГСа рассказали, что в этот день узаконить свои отношения решили 32 пары. «Красивые» даты всегда притягивали молодоженов, многим хочется сыграть свадьбу в зеркальные даты. Кто-то верит в магию цифр, другим же просто нравится симпатичная дата.

Рабочий день не стал помехой и для 15 пар из Батайска, которые за месяц подали заявления, чтобы успеть пожениться 22 ноября.

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(Подробности)