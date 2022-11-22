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НовостиОбщество22 ноября 2022 8:48

В Шахтах обустроили новую спортивную площадку

Новый объект находится на проспекте Карла Маркса, 112б
Лейла МИРИШОВА
На объекте одновременно могут заниматься до 30 человек. Фото: правительство Ростовской области

На объекте одновременно могут заниматься до 30 человек. Фото: правительство Ростовской области

В Шахтах закончили обустройство новой спортивной площадки. Об этом сообщили на сайте правительства Ростовской области.

Новый спортивный объект расположился на проспекте Карла Маркса, 112б. На территории спортплощадки есть 21 тренажер на проработку всех мышц. На объекте одновременно могут заниматься до 30 человек. Улучшать свое тело могут не только взрослые, но и юные жители города. Посещать площадку могут все желающие, причем круглосуточно. Общая стоимость объекта составила 2,2 миллиона рублей.

Отметим, что в текущем году появилось 22 спортивных объекта в рамках инициативного бюджетирования. В следующем году реализация проекта «Сделаем вместе» будет продолжена.

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