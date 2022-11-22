В Шахтах обустроили новую спортивную площадку

На объекте одновременно могут заниматься до 30 человек. Фото: правительство Ростовской области

В Шахтах закончили обустройство новой спортивной площадки. Об этом сообщили на сайте правительства Ростовской области.

Новый спортивный объект расположился на проспекте Карла Маркса, 112б. На территории спортплощадки есть 21 тренажер на проработку всех мышц. На объекте одновременно могут заниматься до 30 человек. Улучшать свое тело могут не только взрослые, но и юные жители города. Посещать площадку могут все желающие, причем круглосуточно. Общая стоимость объекта составила 2,2 миллиона рублей.

Отметим, что в текущем году появилось 22 спортивных объекта в рамках инициативного бюджетирования. В следующем году реализация проекта «Сделаем вместе» будет продолжена.

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