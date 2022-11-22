После проверки прокуратуры в Ростовской области наладили водоснабжение в жилых домах

Из-за длительного непринятия мер по ремонту скважин прокуратура обратилась в суд
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В Ростове-на-Дону после проверки прокуратуры в домах более тысячи горожан вернулось водоснабжение. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства 22 ноября.
По поручению Генпрокурора РФ Игоря Краснова Главным управлением Генеральной прокуратуры по Северо-Кавказскому и Южному федеральным округам прошла проверка по многочисленным просьбам жителей хутора Гашун, который находится в Зимовниковском районе. Отметим, что весной текущего года из строя вышли три имеющихся в поселении скважины. Из-за чего вода на протяжении долгого времени подавалась в домах с постоянными перебоями.
Из-за длительного непринятия мер по ремонту скважин прокуратура обратилась в суд с иском об обязании местной администрации обеспечить работу системы водоснабжения.
- Судом требования надзорного ведомства удовлетворены, во исполнение судебного акта произведен ремонт объектов коммунального хозяйства, подача воды восстановлена, - сообщили в пресс-службе ведомства.
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