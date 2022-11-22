Ростовскую область в ближайшее время накроют сильные дожди

В северных районах области по прогнозам синоптиков сильный дождь будет переходить в мокрый снег Фото: Евгения ГУСЕВА

Жителей Ростовской области предупредили об ухудшении погодных условий. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.

В период с 17-19 часов до конца суток 22 ноября и утром 23 ноября в некоторых районах Ростовской области ожидаются сильные дожди, гроза и сильный ветер. Скорость порывов достигнет до 22-24 метров в секунду.

В северных районах области по прогнозам синоптиков сильный дождь будет переходить в мокрый снег.

Отметим, что жителям Ростовской области необходимо соблюдать правила безопасности при неблагоприятных погодных условиях, а водителям стоит быть внимательнее на дорогах для избежания ДТП.

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При этом температура воздуха составить +15 градусов

(Подробности)