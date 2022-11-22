В Ростове проголосовали за новую схему движения автобуса № 67а

Действующий маршрут, попросили оставить 49,4% респондентов Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростове-на-Дону проголосовали за изменение схемы движения автобуса № 67а, который курсирует из Левенцовки на Сельмаш. Всего ростовчанам на выбор было представлено два варианта, итоги этого опроса уже подвели в сети.

Так, наибольшую поддержку - 50,6 % голосов - получил следующий маршрут: Левенцовский - Ткачева - Солженицына - Еременко - Зорге - Стачки - Сиверса - Привокзальная - Красноармейская - Театральный - Шолохова - Мира - Металлургическая - Образцовая - Веры Пановой - Сельмаш - Шолохова - Театральный - Красноармейская - Привокзальная - Сиверса - Стачки - Зорге - Еременко - Солженицына - Ткачева - Левенцовский.

Второй вариант, то есть действующий маршрут, попросили оставить 49,4% респондентов. Выразить свою точку зрения можно было на портале «Активный ростовчанин». Мнением граждан интересовались сотрудники городского департамента транспорта.

Напомним, ранее в Ростове-на-Дону по новой кольцевой схеме запустили автобус № 71.

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